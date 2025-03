Weniger Flüchtlinge, aber immer mehr Asylklagen in Hamburg

Hamburg - Die Zahl der Asylverfahren vor dem Hamburgischen Verwaltungsgericht hat in den vergangenen beiden Jahren deutlich zugenommen.

Die Dauer für Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz verkürzte sich im Schnitt von 1,2 Monaten in den Jahren 2022 und 2023 auf 0,9 Monate im vergangenen Jahr.

Zum Grund für die Beschleunigung der Verfahren in Hamburg sagte Sulzmann, dass sich die Kammern des Verwaltungsgerichts jeweils auf bestimmte Herkunftsländer spezialisiert hätten. Assistenten der Richter recherchierten zur Lage in den Ländern und pflegten die Listen mit den Erkenntnisquellen. Seit 2015 sei das Verwaltungsgericht in mehreren Schritten personell verstärkt worden.

Hamburg hat im vergangenen Jahr ein Viertel weniger Flüchtlinge aufgenommen als im Jahr 2023, wie aus dem Lagebild der Innenbehörde hervorgeht. Demnach blieben 12.639 neu angekommene Asyl- und Schutzsuchende in der Hansestadt, nach 17.171 im Vorjahr. Das bedeutet einen Rückgang um fast 27 Prozent.