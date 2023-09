Ayleen-Prozess: Gutachter stellt Angeklagtem erschreckendes Psycho-Zeugnis aus

Ayleen und ihr mutmaßlicher Mörder sollen sich über Chats in sozialen Netzwerken und einem Online-Spiel gekannt haben.

Am 21. Juli vergangenen Jahres soll der verurteilte Sexualstraftäter Ayleen in ihrem Heimatort Gottenheim bei Freiburg abgeholt und sie in ein Waldgebiet nahe Langgöns in Hessen gebracht haben.

Dort soll P. versucht haben, die Schülerin zu vergewaltigen, und sie schließlich erwürgt haben. Ihre Leiche soll er mit dem Auto zum Teufelsee nahe Echzell im Wetteraukreis gebracht und versenkt haben.