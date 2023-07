Baby (17 Monate) stirbt an Erbrochenem: Hat Vater es kaltblütig vergiftet?

Viernheim/Mannheim - Fast ein Jahr nach dem Tod eines Kindes begann am heutigen Freitag vor dem Landgericht Mannheim ein Prozess gegen den Vater - der 24-Jährige legte dabei ein Geständnis ab!

Ein durch die Großmutter verständigter Notarzt habe zwar eine Reanimation vorgenommen, das Kind aber nicht mehr retten können. Es sei an den Folgen der Vergiftung gestorben.

Dabei sei ihm bewusst gewesen, dass die beigefügte Menge eine tödlich verlaufende Vergiftung zur Folge haben könnte - was er in Kauf genommen habe.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord vor. Der Angeklagte soll am 10. Juli 2022 in seiner Wohnung in Viernheim ( Hessen ) seiner 17 Monate alten Tochter eine mit einem Antidepressivum versetzte Milch gegeben haben.

Der angeklagte Vater gab beim Prozess-Auftakt zu, ein Antidepressivum in die Milch seiner Tochter gemischt zu haben. "Ich bin verantwortlich für den Tod meiner süßen Tochter. Ich wollte dies nicht", ließ der 24-Jährige am Freitag vor dem Landgericht in einer von der Verteidigung verlesenen Erklärung mitteilen.

Er habe sich am 10. Juli 2022 in seiner Wohnung eigentlich selbst töten wollen. Seiner Tochter habe er das Beruhigungsmittel nur in die Milch gegeben, damit sie nicht plötzlich wach wird und seinen Plan vereitele, sagte er.

Für den Prozess sind weitere Verhandlungstermine bis Ende Juli vorgesehen. Gerichtsort ist Mannheim, weil dort das Kind im Krankenhaus gestorben war und die Ermittlungen dazu liefen.