Mit Vollgas auf Polizisten zugefahren: Wollte der Angeklagte die Beamten wirklich töten?

Kassel - Der 34-Jährige soll während einer Verkehrskontrolle auf zwei Polizisten zugefahren sein und den Tod einer Beamtin billigend in Kauf genommen haben, um damit mutmaßlich zuvor begangene Straftaten zu verdecken.

Die beiden Polizisten hatte sich gerade noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Vor dem Landgericht Kassel hat am Donnerstag der Prozess gegen den Mann aus Göttingen begonnen. Die Anklage wirft dem Mann versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vor.

Laut Anklage soll der 34-Jährige im Juli 2020 auf der A7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) unter anderem mehrere Autos rechts überholt und so unvermittelt wieder vor ihnen eingeschert sein, dass die Fahrer nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern konnten.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung wurde der Angeklagte im Stadtgebiet Kassel von einer Polizeistreife angehalten. Als die Beamtin und der Beamte auf den Wagen zugingen, soll der Fahrer stark beschleunigt haben und auf sie zugefahren sein.

Die zwei Polizisten hätten sich nur durch einen Satz zur Seite in Sicherheit bringen können. Ein Beamter soll vom Außenspiegel am Ellenbogen getroffen worden sein und eine Prellung erlitten haben.