Mitbewohnerinnen heimlich beim Duschen gefilmt: Das sagt der Angeklagte dazu

Wiesbaden - Er soll seine WG-Mitbewohnerinnen beim Duschen heimlich gefilmt haben - mit einer als Radiowecker getarnten Kamera. Bei der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Wiesbaden gab der Angeklagte diese Vorwürfe am Freitag zu.

Der 26-jährige Angeklagte (l.) erschien vermummt vor Gericht: Er gab die Tat zu. © Andrea Löbbecke/dpa

Das Ganze täte ihm zutiefst leid, sagte der 26-Jährige. Durch eine Psychotherapie sei ihm inzwischen bewusst geworden, wie rücksichtslos das gewesen sei.

Es sei ihm weniger um den sexuellen Aspekt gegangen, sondern mehr um Kontrollzwang im Zusammenhang mit Frauen, sagte er. "Etwas zu haben, was man sonst nicht bekommt."

Der Angeklagte erschien mit Sonnenbrille und Maske im Gerichtssaal, die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Als eine Betroffene als Zeugin aussagte, wandte er den Blick ab.

Der Vorwurf gegen den 26-Jährigen lautet auf Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und der Persönlichkeitsrechte.