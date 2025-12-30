Nach Unfall mit drei Toten: 31-Jähriger wegen Mordverdacht in U-Haft
Von Jenny Tobien
Offenbach am Main - Drei Menschen sterben nach einem Verkehrsunfall in Offenbach. Jetzt sitzt ein 31-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Mordverdachts ermittelt.
Laut den bisherigen Ermittlungen war der Beschuldigte unmittelbar vor dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge mit seinem Auto deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen mit.
"Ihm wird vorgeworfen, hierbei tödliche Verletzungen der Insassen von Fahrzeugen im Gegenverkehr in Kauf genommen zu haben", hieß es.
Den Angaben zufolge erließ das Amtsgericht Offenbach Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes an drei Menschen, des verbotenen Fahrzeugrennens und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Wegen des verbotenen Fahrzeugrennens könne auch ermittelt werden, wenn kein weiteres Auto beteiligt sei, erklärte ein Polizeisprecher.
Auch ein Kind stirbt an den Folgen des Unfalls
Zu dem Unfall war es Ende November gekommen. Laut den ersten Ermittlungen war der 31-jährige Mann zuvor mit seinem Auto einem anderen Wagen ausgewichen und dabei frontal gegen das Fahrzeug einer 66-Jährigen gestoßen. Dieses wurde nach der Kollision gegen einen geparkten Wagen geschleudert.
Zunächst erlag die 66 Jahre alte Autofahrerin ihren Verletzungen. In den darauffolgenden Tagen starben ein neunjähriges Mädchen sowie eine 88-Jährige, die ebenfalls in dem Auto gesessen hatte.
Der 31-Jährige wurde nach Angaben der Ermittler am vergangenen Dienstag in Offenbach festgenommen und am gleichen Tag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl.
Den Fahrer des Autos, der von einem Grundstück links auf die Straße eingebogen und so den 31-Jährigen zu einem Ausweichmanöver gebracht haben soll, ermittelte die Polizei. "Der 60-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten", hieß es.
Titelfoto: 5VISION.NEWS