Nach Unfall mit drei Toten: 31-Jähriger wegen Mordverdacht in U-Haft

Offenbach am Main - Drei Menschen sterben nach einem Verkehrsunfall in Offenbach . Jetzt sitzt ein 31-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Mordverdachts ermittelt.

Der tödliche Crash ereignete sich am Sonntag, dem 30. November. © 5VISION.NEWS

Laut den bisherigen Ermittlungen war der Beschuldigte unmittelbar vor dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge mit seinem Auto deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

"Ihm wird vorgeworfen, hierbei tödliche Verletzungen der Insassen von Fahrzeugen im Gegenverkehr in Kauf genommen zu haben", hieß es.

Den Angaben zufolge erließ das Amtsgericht Offenbach Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes an drei Menschen, des verbotenen Fahrzeugrennens und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wegen des verbotenen Fahrzeugrennens könne auch ermittelt werden, wenn kein weiteres Auto beteiligt sei, erklärte ein Polizeisprecher.