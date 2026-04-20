Stiefvater mit 25 Messerstichen getötet: 33-Jähriger muss nicht ins Gefängnis

Kassel - Schuldunfähig! Weil er seinen Stiefvater mit mindestens 25 Messerstichen getötet hat, muss ein 33 Jahre alter Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben.

Vor dem Kasseler Landgericht wurde das grausame Tötungsdelikt verhandelt. © Swen Pförtner/dpa

Laut dem Urteil der 10. Großen Strafkammer ist der Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis schuldunfähig. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Beschuldigte, der seit Jahren drogenabhängig ist und an einer paranoiden Schizophrenie leidet, im Wahn handelte.

Das Landgericht Kassel ordnete in einem sogenannten Sicherungsverfahren wegen Totschlags die Unterbringung des 33-Jährigen an.

Die Tat ereignete sich am 16. Juli 2025 in Eschwege. Der Beschuldigte wollte laut dem Vorsitzenden Richter den Getöteten zur Rede stellen, "da er sich wahnhaft einbildete, dass der Geschädigte seine Stiefschwester sexuell missbraucht habe".

Der 33-Jährige habe seit einigen Tagen seine Medikation nicht mehr genommen und sich aufgrund dessen in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.

Er habe das Opfer geschlagen, getreten und gewürgt und schließlich mit einem Küchenmesser erstochen. Der Stiefvater starb noch am Tatort an den Verletzungen.

Der Mann habe in Tötungsabsicht gehandelt, sei für die Tat strafrechtlich aber nicht verantwortlich, da seine Einsichtsfähigkeit aufgehoben gewesen sei, führte der Vorsitzende Richter aus. "Der Beschuldigte hat in seiner eigenen Wahnwelt gelebt", sagte er.

Aufgrund seiner Psychose habe er "in seiner eigenen Welt gar nicht mehr zwischen Recht und Unrecht unterschieden". Da der 33-Jährige infolge seiner Erkrankung gefährlich für die Allgemeinheit sei, sei seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen.