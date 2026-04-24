Mann lockt Ehefrau nach Trennung in Wohnung und tötet sie mit Küchenmesser

Kassel - Weil er seine von ihm getrennt lebende Frau mit mindestens sechs Messerstichen getötet hat, ist ein 47-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Aus Besitzdenken und Eifersucht habe der 47-Jährige seine Frau ermordet, befand das Gericht. © Nicole Schippers

Das Landgericht Kassel sprach den Mann des Mordes schuldig. Er habe aus Besitzdenken und Eifersucht gehandelt, sagte der Vorsitzende Richter. "Die Entscheidung der Geschädigten, künftig ein selbstbestimmtes Leben ohne ihn zu führen, wollte der Angeklagte nicht akzeptieren."

Der Mann habe auf die Trennung mit ausgeprägter Eifersucht und Besitzdenken reagiert und sei davon ausgegangen, dass seine Frau eine Beziehung zu einem anderen Mann aufgenommen habe.

"Aus der Vorstellung heraus, dass er die Geschädigte nicht haben könne, sie auch kein anderer haben dürfe, entschloss er sich dazu, sie zu töten", so der Richter.