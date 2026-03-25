Als Kind vergewaltigt – Staatsanwältin bringt eigenen Stiefvater nach 30 Jahren vor Gericht

Vor 30 Jahren wurde eine Staatsanwältin immer wieder brutal von ihrem eigenen Stiefvater vergewaltigt. Am Mittwoch hat sie ihn vor Gericht in Leipzig gebracht.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Als Kind konnte sie sich nicht gegen ihn wehren. Immer wieder soll ein Unternehmer aus dem Muldental seine minderjährige Stieftochter vergewaltigt haben. Inzwischen ist aus dem Mädchen von einst eine erfolgreiche Staatsanwältin geworden. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert sitzen sich beide nun vor Gericht gegenüber.

Folgte dem Prozessgeschehen am ersten Tag wortlos: Frank S. (66), der der mehrfachen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt ist. © Ralf Seegers Frank S. (66) ist auch im Seniorenalter noch ein Hüne - groß, kräftig, Hände wie Tellereisen. In seinem Dorf bei Grimma ist der Metallbau-Unternehmer ein geachteter Mann, der großzügig den örtlichen Heimatverein unterstützt. Doch offenbar hat der im Gemeindeblatt gewürdigte Wohltäter auch eine tiefschwarze Seite. Und die soll er in den 1990er-Jahren in seinem schmucken Eigenheim an seiner 1983 geborenen Stieftochter Marie* ausgelebt haben. Die Anklage listet exemplarisch sechs Fälle heftigster Vergewaltigungen einer Minderjährigen auf. Das Besondere: Das Opfer von einst ist heute selbst Staatsanwältin. Jahrzehntelang lastete das schreckliche Geheimnis auf ihrer Seele, verzichtete sie um des Familienfriedens willen auf eine strafrechtliche Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte. Gerichtsprozesse Leipzig Leipziger Femizid-Prozess: "Der Junge hat geblutet und geschrien" Doch dann, im Juni 2022, kam der Zusammenbruch, wie Marie am Mittwoch unter Tränen im Zeugenstand berichtete. Die Juristin musste von ihren eigenen Töchtern erfahren, dass sich ihr alter Peiniger auch ihnen unsittlich genähert hatte. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert erstattete die heute 42-Jährige nun doch Anzeige gegen den übergriffigen Familienpatriarchen.

Hat die schlimme Geschichte seiner Kollegin zur Anklage gebracht: Staatsanwalt Martin Oette. © Ralf Seegers

Ein- bis zweimal pro Woche kam er zu seiner "Püppi" ins Bett

Vertritt die heutige Staatsanwältin in Nebenklage: Opfer-Anwältin Ina Alexandra Tust. © Ralf Seegers Für ihn sei sie die "Püppi" gewesen, berichtete Marie vor Gericht. Seit sie in der fünften Klasse war, habe sich der Stiefvater immer wieder zu ihr ins Bett gelegt. Zuerst waren es nur seine fleischigen Finger, die in ihre Scheide eindrangen. Später sei es ein- bis zweimal wöchentlich zum Geschlechtsverkehr gekommen - zuerst ungeschützt, später mit Kondom. "Ich wollte das nicht, aber er hat sich mit seinem ganzen Gewicht auf mich gelegt und mir die Beine auseinander gedrückt", erzählte sie unter Tränen, während der Angeklagte drei Meter entfernt mit vor der Brust verschränkten Armen und versteinerter Miene zuhörte. Manchmal sei es noch brutaler zugegangen, habe sie der Stiefvater mit seinen Pranken an den Oberarmen festgehalten oder am Unterkiefer gepackt. Gerichtsprozesse Leipzig "movie2k" und der Bitcoin-Schatz: Endet der Streaming-Prozess mit einem Milliarden-Deal? Als einmal ihre Regel ausblieb, habe ihr der Angeklagte einen Schwangerschaftstest besorgt. Und ihre Mutter? Habe sie nicht geschützt, weggeschaut und sich vom Patriarchen beschwichtigen lassen. "Die hat in der Schule Probleme, ich kläre das mit ihr", soll Frank S. seiner Frau einmal zugerufen haben, als diese den Angeklagten bei der nach einer Vergewaltigung völlig verweinten Stieftochter am Bett sitzen sah.

Die nachgestellte Szene hat sich nach Darstellung des Opfers im Zeugenstand tatsächlich so abgespielt. (Symbolfoto) © 123RF

Angeklagter will sich wortlos verteidigen