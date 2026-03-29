Sachsens dreisteste Zechprellerin muss wieder in den Knast

Leipzig - Gefängnis - Restaurant - Gericht - Gefängnis ... Es ist eine ständige Wiederholung dieser drei Stationen, die das Leben von Sandra E. (48) bestimmt. Und das seit Jahrzehnten schon. Die Chemnitzerin ist Sachsens dreisteste Zechprellerin - und hatte am Freitag in Leipzig ihr 37.(!) Gerichtsverfahren.

Im Landgericht Chemnitz ließ sich Zechprellerin Sandra E. Anfang Februar noch blicken, im Leipziger Gericht blieb ihr Platz am Freitag leer. © Harry Haertel

Der Platz neben Rechtsanwalt Patrick Schäfer blieb diesmal leer. Ob Sandra auf dem Weg zum Leipziger Landgericht wieder eine offene Restaurant-Tür im Wege stand oder welcher Grund sie sonst an der Prozess-Teilnahme hinderte, konnte auch ihr Verteidiger nicht klären. Da der Jurist aber eine Verhandlungsvollmacht der Zechprellerin besaß, stand dem 37. Strafprozess nichts im Wege.

Diesmal ging es um eine Gasthaus-Tour Ende 2023 in und um Leipzig. In insgesamt sieben Restaurants hatte sich die beleibte Chemnitzerin durchgefuttert, darunter Ratskeller, Spizz, und Café Pascucci. Auf den Rechnungen von insgesamt 274 Euro blieben die Gastronomen sitzen. Denn immer, wenn es ans Bezahlen ging, erklärte Sandra, dass man nun ihren Betreuer anrufen oder gleich die Polizei informieren möge.

Seit ihrer letzten Haftentlassung im Dezember 2025 steht die Dame unter Betreuung - wegen "dissoziierter Intelligenzminderung".

Den Einfluss mangelnder Intelligenz auf Zechprellerei versuchte Anwalt Schäfer am Freitag mit verminderter Steuerungsfähigkeit zu erklären. Wegen fehlender Impulskontrolle stehe bei ihr die Bedürfnisbefriedigung vor allem anderen, so Schäfer. Heißt: Wenn sie Lust auf gutes Essen verspürt, sind ihr Recht und Gesetz schlicht egal.