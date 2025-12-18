Voll schuldfähig! Rosental-Vergewaltiger zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt

Leipzig - Mehr als acht Jahre nach seinem letzten bekannt gewordenen Übergriff ist in Leipzig ein Serienvergewaltiger zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Manager hatte unter anderem im Rosental ältere Joggerinnen überfallen und dabei auch schwer verletzt.

Wurde in einem überwiegend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Prozess zu elf Jahren Gefängnis verurteilt: Serien-Vergewaltiger Marcus L. (33) © Ralf Seegers

Mit versteinertem Blick hörte Marcus L. (33) der Vorsitzenden Richterin Katrin Seidel beim Verlesen des Urteils zu. Er habe mit seinen Taten eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt und viele Menschen ins Unglück gestürzt, beschrieb die Juristin das, was sich in den Jahren 2016 und 2017 in Leipzig zutrug.

Es begann im April 2016. Am Cospudener See wurde morgens eine Nacktbaderin (38) überfallen und sexuell missbraucht. Im März 2017 schlug dann ein damals Unbekannter eine 59-Jährige in Eutritzsch brutal zu Boden, riss ihr Hose und Slip herunter. Fünf Monate später wurden gleich zwei Frauen (43, 82) an einem Morgen Opfer von Sex-Überfällen im Leipziger Rosental.

Zwei Wochen später die wohl brutalste Tat: An der Hundewiese im Rosental wurde eine Joggerin (69) von hinten zu Boden gerissen. Der Täter schlug ihr das Gesicht ein und vergewaltigte die Frau, die gerade eine Krebserkrankung überstanden hatte, wortlos. Das durch mehrere Schädelbrüche lebensgefährlich verletzte Opfer ließ er blutend liegen und rannte davon.

Die Vergewaltigungs-Serie löste in Leipzig eine riesige Sicherheitsdebatte aus. Die Polizei bestreifte fortan Parkanlagen. Zudem forderte die Behörde Frauen auf, nur noch in Gruppen zu joggen oder spazieren zu gehen.