Dritter Prozesstag gegen Magdeburger Amokfahrer: Die ersten Zeugen werden verhört

Magdeburg - Am Donnerstag findet der dritte Verhandlungstag im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktes statt. Taleb A. (51) hatte zuletzt zur Tat ausgesagt . Jetzt sollen die ersten Zeugen verhört werden.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: " Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet ".

TAG24 ist vor Ort und berichtete in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

An den ersten beiden Prozesstagen hat der Attentäter selbst etwas zur Tat sagen dürfen. Am Dienstag stellten vor der Unterbrechung der Verhandlung die Richter weitere Fragen zu seinem Vorgehen.

Heute dürfen die Nebenkläger und ihre Anwälte sowie die Verteidiger des Angeklagten weitere Fragen beantworten lassen.

Anschließend soll ein Kfz-Sachverständiger sowie ein Mitarbeiter der Autovermietung, von der Taleb A. das Tatfahrzeug geholt hatte, vernommen werden.

Der Start des dritten Prozesstages ist um 9.30 Uhr geplant.