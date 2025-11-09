Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet

Am Montag startet der Prozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes. Taleb A. droht lebenslange Sicherungsverwahrung.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Vor fast einem Jahr fuhr Taleb A. (51) mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Am Montag startet der Prozess.

Hunderte Nebenkläger werden dem Attentäter im Gerichtssaal Auge in Auge gegenübersitzen. © Jan Woitas/dpa

Anschlag in Magdeburg: Taleb A. kam 2006 nach Deutschland

Der Attentäter fuhr am 20. Dezember 2024 mit einem gemieteten Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa Am Abend des 20. Dezember 2024 endete das sonst ruhige und fröhliche Treiben des Weihnachtsmarktes auf dem Alten Markt vor dem Magdeburger Rathaus abrupt. Der damals noch 50-jährige Taleb A. raste mit einem gemieteten Auto an den Buden vorbei und zielte dabei bewusst auf die Besucher. Nur wenige Augenblicke später konnte der Täter zurück auf einer öffentlichen Straße von Einsatzkräften der Polizei gestoppt und festgenommen werden. Er sorgte damit für einen der größten und schrecklichsten Anschläge der jüngsten Geschichte in Deutschland. Selbst internationale Medien berichteten tagelang über das Geschehene. Gerichtsprozesse Magdeburg 45 Termine! Riesen-Prozess um Magdeburg-Todesfahrer angekündigt Taleb A., ein studierter Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, kam 2006 nach Deutschland. Über die Jahre hinweg machte der Islamkritiker negative Erfahrungen unter anderem mit verschiedenen Institutionen. So wurden beispielsweise im Jahr 2013 die Prüfungsleistungen zu seiner Facharztausbildung von der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern angezweifelt. Schon damals fiel der saudi-arabische Arzt den Behörden auf. Er drohte der Einrichtung daraufhin telefonisch mit einem Anschlag. Zuletzt arbeitete A. im Maßregelvollzug Bernburg. Dort behandelte er suchtkranke Straftäter. Niemand hatte damit gerechnet, was in Magdeburg zur traurigen Realität wurde. Inzwischen ist klar: Die Tat wird aufgrund eines Gutachtens für den Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt als politisch motivierter Terrorismus eingeschätzt.

45 Verhandlungstage wurden angesetzt