Explosion in Mehrfamilienhaus: Verursacher geschnappt

Magdeburg - Vor zwei Jahren erschütterte eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus den Süden Magdeburgs . Der Verdächtigte kommt nun vor Gericht .

Im August dieses Jahres läuft das Verfahren wegen der Explosion im Amtsgericht Magdeburg an, wie die Volksstimme berichtete.

Nachdem er gefasst und verhaftet werden konnte, verweilt er nun im Gefängnis in Reutlingen und wartet auf seinen nächsten Gerichtsprozess.

Doch die Ermittlungen zeigten irgendwann, dass jener Mann nicht nur in Magdeburg gesucht wurde: Das Amtsgericht Reutlingen ( Baden-Württemberg ) fahndete unter anderem wegen Drogenhandels nach ihm.

Mitte April 2022 wurden vier Menschen verletzt, als in einem Keller gelagerte Gasflaschen in die Luft flogen. Fliegende Splitter von Türen und Fensterscheiben beschädigten sogar Autos, die an der Straße Alt Fermersleben geparkt waren.

Der damals 40-jährige Angeklagte hatte eine der Gasflaschen scheinbar nicht richtig zugedreht. Nach dem Vorfall ist er geflohen und war eine lange Zeit nicht auffindbar.