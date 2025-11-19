Fünfter Prozesstag gegen Attentäter von Magdeburg: Arbeitgeber sagt aus

Am fünften Tag des Gerichtsprozesses gegen den Todesfahrer von Magdeburg geht es um seinen Arbeitsplatz.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am heutigen Mittwoch findet in Magdeburg der fünfte Tag im Prozess gegen den Attentäter auf den Weihnachtsmarkt statt. Taleb A. (51) war vor seiner Tat als Arzt tätig, deshalb geht es um seinen Arbeitsplatz.

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

Taleb A. (51) arbeitete vor seinem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt als Arzt im Maßregelvollzug in Bernburg.
Taleb A. (51) arbeitete vor seinem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt als Arzt im Maßregelvollzug in Bernburg.  © Fotomontage: Heiko Rebsch/dpa, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

7.30 Uhr: Ehemaliger Arbeitgeber vor Gericht geladen

An den ersten beiden Prozesstagen hat der Attentäter selbst ausgesagt. Anschließend ging es um die Autovermietung, bei der er seinen Wagen abgeholt hatte. Zuletzt hatten Polizisten geschildert, wie sie Taleb A. am Tage des Anschlags erlebt hatten.

Am Mittwoch dreht sich der Prozess rund um den ehemaligen Arbeitsplatz des Attentäters: Taleb A. war als Arzt im (psychiatrischen) Maßregelvollzug in Bernburg tätig. Entsprechend sind der damalige ärztliche Leiter der Einrichtung sowie vier Mitarbeiter geladen.

Der Start des fünften Prozesstages ist um 9.30 Uhr geplant.

Titelfoto: Fotomontage: Heiko Rebsch/dpa, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Magdeburg: