Fünfter Prozesstag gegen Attentäter von Magdeburg: Arbeitgeber sagt aus

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

Magdeburg - Am heutigen Mittwoch findet in Magdeburg der fünfte Tag im Prozess gegen den Attentäter auf den Weihnachtsmarkt statt. Taleb A. (51) war vor seiner Tat als Arzt tätig, deshalb geht es um seinen Arbeitsplatz.

An den ersten beiden Prozesstagen hat der Attentäter selbst ausgesagt. Anschließend ging es um die Autovermietung, bei der er seinen Wagen abgeholt hatte. Zuletzt hatten Polizisten geschildert, wie sie Taleb A. am Tage des Anschlags erlebt hatten.

Am Mittwoch dreht sich der Prozess rund um den ehemaligen Arbeitsplatz des Attentäters: Taleb A. war als Arzt im (psychiatrischen) Maßregelvollzug in Bernburg tätig. Entsprechend sind der damalige ärztliche Leiter der Einrichtung sowie vier Mitarbeiter geladen.

Der Start des fünften Prozesstages ist um 9.30 Uhr geplant.