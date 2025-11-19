Prozess gegen Attentäter von Magdeburg: Laut Kollegen sprach er von "sterben oder umbringen"
Magdeburg - Am heutigen Mittwoch findet in Magdeburg der fünfte Tag im Prozess gegen den Attentäter vom Weihnachtsmarkt statt. Taleb A. (51) war vor seiner Tat als Arzt tätig, deshalb geht es um seinen Arbeitsplatz.
TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.
10.11 Uhr: Taleb A. machte beunruhigende Aussage gegenüber ehemaliger Krankenschwester
Eine Krankenschwester, deren Stationsarzt Taleb A. seit Anfang 2024 war, nahm ihn regelmäßig als unzuverlässig wahr.
Sie habe Taleb A. nicht richtig als Teil des Teams erlebt, da er ruhig war und wenig kommuniziert habe. Außerdem habe sie ihm viel hinterhertelefonieren müssen: Morgens habe sie den Patienten oft nicht sagen können, ob er "da ist oder nicht". Andere Stationsärzte seien laut der Zeugin zuverlässiger gewesen.
Besorgt war sie, als ein Kollege den Arzt im August 2024 gefragt hatte, wie es ihm geht. Da sei von ihm die Aussage gekommen, dass nur noch "sterben oder umbringen" möglich sei. Sein Verhalten habe sich aber bis zum Schluss nicht verändert - er sei ruhig und distant geblieben.
9.37 Uhr: Arbeitgeber erscheint doch nicht
Der ehemalige Arbeitgeber von Taleb A. erscheint heute nicht zum Gerichtstermin, da sein Anwalt verhindert ist.
Dafür wird die Aussage von drei ehemaligen Kolleginnen, die für den Nachmittag geladen waren, vorgezogen.
7.30 Uhr: Ehemaliger Arbeitgeber vor Gericht geladen
An den ersten beiden Prozesstagen hat der Attentäter selbst ausgesagt. Anschließend ging es um die Autovermietung, bei der er seinen Wagen für den Anschlag abgeholt hatte. Zuletzt hatten Polizisten geschildert, wie sie Taleb A. am Tage der Tat erlebt hatten.
Am Mittwoch dreht sich der Prozess rund um den ehemaligen Arbeitsplatz des Attentäters: Taleb A. war als Arzt im (psychiatrischen) Maßregelvollzug in Bernburg tätig. Entsprechend sind der damalige ärztliche Leiter der Einrichtung sowie vier Mitarbeiter geladen.
Der Start des fünften Prozesstages ist um 9.30 Uhr geplant.
Titelfoto: Fotomontage: Heiko Rebsch/dpa, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa