Prozess gegen Attentäter von Magdeburg: Laut Kollegen sprach er von "sterben oder umbringen"

Am fünften Tag des Gerichtsprozesses gegen den Todesfahrer von Magdeburg geht es um seinen Arbeitsplatz.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am heutigen Mittwoch findet in Magdeburg der fünfte Tag im Prozess gegen den Attentäter vom Weihnachtsmarkt statt. Taleb A. (51) war vor seiner Tat als Arzt tätig, deshalb geht es um seinen Arbeitsplatz. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

10.11 Uhr: Taleb A. machte beunruhigende Aussage gegenüber ehemaliger Krankenschwester

Eine Krankenschwester, deren Stationsarzt Taleb A. seit Anfang 2024 war, nahm ihn regelmäßig als unzuverlässig wahr. Sie habe Taleb A. nicht richtig als Teil des Teams erlebt, da er ruhig war und wenig kommuniziert habe. Außerdem habe sie ihm viel hinterhertelefonieren müssen: Morgens habe sie den Patienten oft nicht sagen können, ob er "da ist oder nicht". Andere Stationsärzte seien laut der Zeugin zuverlässiger gewesen. Besorgt war sie, als ein Kollege den Arzt im August 2024 gefragt hatte, wie es ihm geht. Da sei von ihm die Aussage gekommen, dass nur noch "sterben oder umbringen" möglich sei. Sein Verhalten habe sich aber bis zum Schluss nicht verändert - er sei ruhig und distant geblieben.

9.37 Uhr: Arbeitgeber erscheint doch nicht

Der ehemalige Arbeitgeber von Taleb A. erscheint heute nicht zum Gerichtstermin, da sein Anwalt verhindert ist. Dafür wird die Aussage von drei ehemaligen Kolleginnen, die für den Nachmittag geladen waren, vorgezogen.

Taleb A. (51) arbeitete vor seinem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt als Arzt im Maßregelvollzug in Bernburg. © Fotomontage: Heiko Rebsch/dpa, Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

7.30 Uhr: Ehemaliger Arbeitgeber vor Gericht geladen