Prozess gegen Magdeburg-Attentäter: Bilder zeigen Zerstörung nach Anschlag

Am sechsten Prozesstag gegen den Attentäter von Magdeburg sind sieben Ermittler zur Aussage geladen.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am heutigen Donnerstag findet in Magdeburg der sechste Prozesstag gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt statt. Polizeibeamte sprechen über ihre Erfahrung mit Taleb A. (51). TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

10.12 Uhr: Bilder vom Tatort nach dem Anschlag

Als erster Zeuge sagt ein Polizeibeamter vom Landeskriminalamt aus. Als Verantwortlicher für die Tatortgruppe wurde er am Tag des Anschlags schnell informiert und war unter anderem für die Spurensicherung zuständig. Er kam gegen 22 Uhr am Alten Markt an und war bis 2 Uhr morgens vor Ort, erzählt der Beamte - immerhin musste er noch Sprengstoffentschärfer koordinieren, da unsicher war, ob eine Bombe im Auto von Taleb A. versteckt war. Danach organisierte er bis in die Morgenstunden beispielsweise die Opferidentifizierung. Nachdem er berichtet hat, wie er den Tag in Erinnerung hat, werden im Gericht Bilder der Spurensicherung gezeigt: Fahrzeugteile und Verbandszeug auf dem Boden, Blut, verlorene Handschuhe und Brillen, ein zerstörter Kinderwagen, umgefallene Stehtische. Dann das frontal zerkratze Anschlagsauto mit Rissen in der Scheibe - sogar ein fremdes Handy lag noch auf der Haube. Im Auto fanden die Beamten einen handschriftlichen Brief, von Taleb A. unterzeichnet, mit dem Titel "Mein letzter Wunsch".

Taleb A. (51) wurde am 20. Dezember letzten Jahres direkt nach seinem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt festgenommen. © Jan Woitas/dpa

6.30 Uhr: Sieben Ermittler zur Aussage geladen