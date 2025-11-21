OB Borris über Prozess zum Anschlag: "Wollte einmal diesem Menschen gegenüberstehen"

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) hat das Verhalten des Angeklagten während des Prozesses zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt scharf kritisiert.

An einem Prozesstag war Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) als Besucherin vor Ort. © Matthias Bein/dpa

"Es ist einfach unerträglich, wie dieser Mensch dort seine Aussagen tätigt", sagte Borris bei einer Pressekonferenz zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts.

Am Tag zuvor hatte sie sich als Besucherin den Prozess gegen Taleb al-Abdulmohsen (51) angeschaut.

"Ich wollte einmal diesem Menschen gegenüberstehen", sagte Borris. Ähnlich gehe es auch anderen Menschen in Magdeburg. "Dieser Prozess belastet viele Menschen in der Stadt emotional", sagte Borris. "Auch mich."

Die Oberbürgermeisterin kritisierte vor allem, dass der Todesfahrer sein Fragerecht an Zeugen im Prozess dazu nutze, eigene Statements zu machen oder Dinge anders darzustellen.

"Das muss für die Betroffenen auch wirklich ein Schlag ins Gesicht sein." Es sei aber auch Ausdruck des Rechtsstaates.