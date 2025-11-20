 550

Prozess gegen Magdeburg-Attentäter: Polizisten erzählen von Ermittlung

Am sechsten Prozesstag gegen den Attentäter von Magdeburg sind sieben Ermittler zur Aussage geladen.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am heutigen Donnerstag findet in Magdeburg der sechste Prozesstag gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt statt. Polizeibeamte sprechen über ihre Erfahrung mit Taleb A. (51).

TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

Taleb A. (51) wurde am 20. Dezember letzten Jahres direkt nach seinem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt festgenommen.  © Simon Kremer/dpa

6.30 Uhr: Sieben Ermittler zur Aussage geladen

Nachdem der Todesfahrer anfänglich selbst etwas zu seiner Tat gesagt hatte, ging es am dritten Prozesstag um die Autovermietung, welche ihm den Wagen für die Tat bereitstellte.

Auch hatten bereits die Polizisten, die zuerst Kontakt mit Taleb A. nach dem Anschlag hatten, ihre Erfahrung geschildert. Am Mittwoch erzählten ehemalige Kollegen von ihrem Arbeitsalltag mit dem Attentäter.

Am Donnerstag sind sieben Polizeibeamte zum Prozess geladen. Diese sollen von den Ermittlungen zum Anschlag berichten.

Der Start des sechsten Prozesstages ist um 9.30 Uhr geplant.

Titelfoto: Simon Kremer/dpa

