Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer vor Abschluss: Für Verteidigung bleiben Fragen offen

Magdeburg - Die Verteidigung des Todesfahrers vom Magdeburger Weihnachtsmarkt sieht keine Grundlage für die Anordnung einer Sicherungsverwahrung zusätzlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe für den Angeklagten.

Der Verteidiger des Amokfahrers hält die Unterbringung seines Mandanten in einem "Sicherheitskasten" während der Verhandlungen für "unverhältnismäßig". © Peter Gercke/dpa

Anders als die Generalstaatsanwaltschaft und die Nebenkläger halte er die Fahrt über den Weihnachtsmarkt für eine einheitliche Tat und nicht für vier unmittelbar aufeinanderfolgende Taten, sagte Rechtsanwalt Thomas Rutkowski im Landgericht Magdeburg.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag argumentiert, der Angeklagte habe mit jedem Abbiegevorgang einen neuen Tatentschluss gefasst.

Rutkowski kritisierte, im Prozess seien Fragen offengeblieben. Unter anderem seien Steuergeräte aus dem Tatfahrzeug ausgebaut und nicht untersucht worden.

Auch vom Angeklagten aufgeworfene Fragen rund um eine Flüchtlingshilfeorganisation seien offen geblieben. Der Verteidiger sagte, das Gericht möge ein gerechtes Urteil fällen.

Der Verteidiger kritisierte zudem als unverhältnismäßig und als gegen die Grundsätze eines fairen Verfahrens verstoßend, dass der Angeklagte den Prozess aus einem Glaskasten heraus verfolgen musste.

Rutkowski wies zudem darauf hin, dass sein Mandant mehrfach als "Kreatur" bezeichnet worden ist aus den Reihen der Nebenkläger. Sie hätten ihre Verachtung für den Angeklagten zum Ausdruck gebracht.