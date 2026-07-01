Nach Urteil gegen Magdeburger Amokfahrer: Taleb A. geht in Revision

Vor knapp einer Woche wurde der Amokfahrer und Angeklagte Taleb A. (51) verurteilt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Verteidigung habe Revision eingelegt, teilte eine Gerichtssprecherin des Landgerichts Magdeburg der Deutschen Presse-Agentur mit. Nun muss der Bundesgerichtshof den Fall auf mögliche Rechtsfehler prüfen.

Das Gericht hatte den 51 Jahre alten Angeklagten am 26. Juni unter anderem wegen Mordes in sechs Fällen und versuchten Mordes in über 200 Fällen schuldig gesprochen.

Es verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren ist damit nahezu ausgeschlossen.

Der Mann aus Saudi-Arabien, der bis zur Tat als Psychiater im Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter arbeitete, war am 20. Dezember 2024 mit einem 340 PS starken Mietwagen durch eine Lücke zwischen Betonabsperrungen auf den belebten Weihnachtsmarkt gefahren.

Fünf Frauen und ein neunjähriger Junge starben, Hunderte Menschen wurden verletzt.