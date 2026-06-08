Prozess um Magdeburger Anschlag fast vorbei: Fokus auf Opfer

Magdeburg - In den Schlussvorträgen im Prozess zum Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind nochmals die Schicksale einer Vielzahl von Betroffenen deutlich geworden.

Die Nebenklageanwältin Petra Küllmei (r.) und Anwalt Carsten Schneider unterhalten sich vor der Verhandlung. © Peter Gercke/dpa

Mehrere Opferanwälte schilderten die Schicksale ihrer Mandanten und schlossen sich dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft an, den Todesfahrer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen, die besondere Schwere der Schuld festzustellen und eine Sicherungsverwahrung anzuordnen.

Dem Angeklagten wurde am 37. Verhandlungstag zum wiederholten Mal das Mikrofon abgestellt, weil er einer Anwältin ins Wort fiel. Im Verhandlungssaal im eigens errichteten Interims-Gerichtsgebäude waren zu den Plädoyers deutlich mehr Betroffene erschienen als in den vergangenen Monaten.

Die Rechtsanwältin Alexandra Tust sagte, der Angeklagte habe aus dem Weihnachtsmarkt als Ort der Begegnung, Freude und Sicherheit einen Ort der Angst gemacht.

Niemand verstehe seine Motivation. Seine langen Ausführungen seien an Absurdität nicht zu überbieten. Ihm sei es um die Aufmerksamkeit gegangen.

Die Anwältin verwies auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ein psychiatrischer Gutachter dem Angeklagten bescheinigte. Der Todesfahrer hatte vor seiner Tat jahrelang als Psychiater im Maßregelvollzug für psychisch erkrankte Straftäter gearbeitete.