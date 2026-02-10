Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Richter zieht Fazit, Taleb A. verrennt sich

Magdeburg - Am 19. Verhandlungstag im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt waren keine Zeugen geladen. Der Tag wurde überwiegend von ausschweifenden Nachfragen und Erklärungen des Angeklagten Taleb A. (51) gefüllt. Der vorsitzende Richter gab ein Zwischenfazit zu den Verhandlungen.

Der Richter vom Anschlags-Prozess, Dirk Sternberg, gab am Dienstag ein Zwischenfazit zur Verhandlung. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Beim Prozess (TAG24 war wieder für Euch vor Ort) erklärte Richter Dirk Sternberg in einem Zwischenfazit, dass er bislang keine strafmildernden Aspekte erkennen könne.

Taleb A. wird sechsfacher Mord, über 300-facher versuchter Mord sowie gefährliche bzw. schwere Körperverletzung zur Last gelegt.

Eine lebenslange Freiheitsstrafe stünde im Raum, so der Richter, auch sei die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und somit Sicherheitsverwahrung möglich.

Dieses Fazit ist kein vorweggenommenes Zwischenurteil, betonte der Richter, die Kammer habe sich noch nicht auf ein Urteil festgelegt.

Die Kammer plädiert auf eine Beschränkung des Verfahrens. Bei einer Beschränkung muss nicht jedes Detail über jeden Geschädigten vor einer Verurteilung geklärt werden und würde die Dauer des Prozesses verkürzen.

Über diesen Antrag wurden sich die Beteiligten im Gericht am Dienstag noch nicht einig.