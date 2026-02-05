Blitzer umgeworfen und beschädigt: Mann zu Strafzahlung verurteilt

Magdeburg - Bereits im August 2024 hatte ein Mann ein mobiles Blitzgerät in der Albert-Vater-Straße in Magdeburg umgeworfen und beschädigt. Jetzt ist er rechtskräftig verurteilt worden.

Das Umwerfen eines solchen mobilen Blitzers kam einen Mann in Magdeburg teuer zu stehen. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Wie die Stadtverwaltung Magdeburg am Donnerstag mitteilte, muss er nun 1200 Euro Strafe zahlen.

Zuvor habe die Staatsanwaltschaft entschieden, dass das geforderte Strafmaß jetzt rechtskräftig ist.

Der am Gerät entstandene Schaden liege aber viel höher. Die Stadt beziffert ihn auf 19.000 Euro.

Die hohe Summe setze sich aus Prüfung, Reparatur und Eichung zusammen, hieß es.

Bezahlt habe den Schaden die Versicherung des Täters. Möglicherweise will diese nun ihr Geld von ihm zurückholen.