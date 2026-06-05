Prozess gegen Amokfahrer von Magdeburg startet verspätet: Taleb A. rastet "zur Show" aus

Magdeburg - Es ist der 35. Verhandlungstag im Prozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes . Wie bereits zuvor sorgte der Angeklagte Taleb A. (51) für eine denkwürdige Szene.

In diesem "Glaskasten" sitzt Amokfahrer Taleb A. (51) während der Verhandlungen. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Seit Start des Prozesses sind alle Verhandlungstage so geplant, dass sie ab 9.30 Uhr starten sollen. Am Donnerstag verzögerte sich der Beginn.

Während alle Anwälte und Kläger langsam ihre Sitzplätze aufsuchten, wurde auch Amokfahrer Taleb A. in den Gerichtssaal geführt. In Begleitung von gut geschützten Justizbeamten und Polizisten ging es für ihn in den extra errichteten "Sicherheitskasten".

Noch bevor die Verhandlung durch den vorsitzenden Richter Dirk Sternberg eröffnet wurde, herrschte plötzlich Aufregung.

Taleb A. sorgte für einen Zwischenfall. In seinem "Sicherheitskasten" schrie und gestikulierte der 51-Jährige. Mehrere Einsatzkräfte mussten einschreiten.

Während sich seine Anwälte sowie eine vom Gericht zuständige Protokollführerin vorübergehend beraten hatten, blieb der Angeklagte wieder ruhig.

Kurz darauf protestierte er erneut und wurde von den Beamten direkt herausgetragen.