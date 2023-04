Ehefrau aus Eifersucht mit über 30 Messerstichen getötet: Mann muss in den Knast

Stralsund - Vor genau einem halben Jahr hat eine Bluttat in der Kleinstadt Barth ( Vorpommern-Rügen ) für Aufsehen gesorgt. Nun ist der Ehemann der getöteten Frau vom Landgericht Stralsund verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Marokko stammenden Mann Mord aus niederen Beweggründen vor. © Frank Hormann/dpa

Der 43-Jährige muss wegen des Mordes an seiner Ehefrau für elf Jahre in den Knast. Er habe aus Eifersucht und darin begründet aus niedrigem Beweggrund gehandelt, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch. Strafverschärfend komme hinzu, dass er "mit seiner Tat seinen Kindern die Mutter genommen hat".

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der aus Marokko stammende Mann am 12. Oktober in einer Asylbewerberunterkunft 35 Mal mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen habe. Er habe deren Tod beabsichtigt und unmittelbar danach laut Zeugen gesagt: "Ich bin ein Mann. Ich musste es tun."

Strafverschärfend kam laut Richter hinzu, dass der Mann direkt nach der Tat Fotos und Videos mit seinem Handy von dem Opfer gemacht und verschickt habe. Darin habe er entgegen der Tatsachen behauptet, sie mit einem anderen Mann erwischt zu haben.