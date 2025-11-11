Schüler angefahren: Angeklagter kommt mit Schmerzensgeld davon

Stralsund - Im Fall eines auf Rügen von einem Auto angefahrenen Schülers aus Bremen ist ein Berufungsverfahren nach der Einigung der Beteiligten über die Zahlung von Schmerzensgeld eingestellt worden.

Ein Autofahrer, der auf Rügen im Sommer 2024 einen 13-Jährigen aus Bremen anfuhr, stand erneut vor Gericht. (Archivbild) © Stefan Sauer/dpa

Demnach soll der inzwischen 48-jährige Fahrer dem 15-Jährigen 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Mit der Einstellung des Berufungsverfahrens ist die erstinstanzliche Verurteilung des 48-Jährigen durch das Amtsgericht Stralsund rechtskräftig. Dieses hatte wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eine Geldstrafe von 12.000 Euro und den Entzug des Führerscheins für anderthalb Jahre verhängt.

Das Amtsgericht sah keinen Vorsatz bei dem Vorfall im August vergangenen Jahres erwiesen. Auch der Vorsitzende Richter des Landgerichts Stralsund, Olaf Witt, bezweifelt zu Beginn des Berufungsverfahrens, dass das Gericht zu einer anderen Einschätzung kommen werde.

"Da sitzt kein bekloppter Raser", hatte er gesagt. Der Angeklagte sei zuvor nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Eine zwischen den Parteien vereinbarte Zahlung von Schmerzensgeld könne eine Form der Wiedergutmachung sein.