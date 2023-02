Baby zu Tode geschüttelt: Vater wegen Totschlags verurteilt

Der Moldauer und seine Familie waren 2021 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und lebten zum Tatzeitpunkt am 28. Februar 2022 in einer Unterkunft in Oberammergau.

Babys zu schütteln, ist lebensgefährlich. Diese Puppe markiert mit roten Lämpchen die Hirnregionen, die durch das Schütteln beim echten Baby geschädigt werden. © Franziska Kraufmann/dpa

Zum Prozessauftakt hatte der 26-Jährige bestritten, seine Tochter bewusst getötet zu haben. Er habe sie zwar geschüttelt, aber schon vorher sei ihr Blut aus der Nase getropft. Das habe er beim Wickeln gemerkt.

Aus Schock habe er sie ruckartig geschüttelt und ihren Namen gerufen. "Ich habe versucht, sie zu wecken und zu schütteln", sagte er zu Prozessbeginn.

Das Landgericht wertete das jedoch so wie die Staatsanwaltschaft in der Anklage als Totschlag. Der Mann habe den Tod des Säuglings billigend in Kauf genommen, heißt es in der Mitteilung.

Als die Atmung des Kindes bereits ausgesetzt hatte, habe er Rettungsbemühungen entfaltet - allerdings nur, um die Tat gegenüber der Mutter zu verdecken, so die Überzeugung des Schwurgerichts.