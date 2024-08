Falsche Mietverträge für Ukrainer: Mehrere Jobcenter betrogen

Fürstenfeldbruck - Ein Duo soll Jobcenter in Bayern mit falschen Adressen für vermeintlich Schutzsuchende aus der Ukraine in größerem Stil bei Sozialleistungen betrogen haben.

Mitarbeitern im Jobcenter fiel die Ähnlichkeit der Mietverträge auf. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden die Jobcenter in Fürstenfeldbruck und München so insgesamt um etwa 230.000 Euro betrogen. In anderen Fällen in Freyung-Grafenau, Hof und Altötting blieb es beim Versuch.

Die mutmaßlichen Betrüger waren dank Mitarbeitern des Jobcenters in Fürstenfeldbruck aufgeflogen, denen bei Mietverträgen ukrainischer Schutzsuchender Ungereimtheiten aufgefallen waren. Bei genauerer Prüfung wiesen die Verträge erhebliche Ähnlichkeiten auf.

Die 28-Jährige sei schon im Dezember 2023 festgenommen worden und sitze seitdem in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Wo sich der 46-Jährige aktuell aufhält, blieb zunächst unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass er nicht in Deutschland ist.