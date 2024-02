Frau verklagt Tierschutzverein wegen kranker Hündin

Eine aus Rumänien stammende Straßenhündin stellte sich nach ihrer Adoption als schwer krank heraus - muss der Tierschutzverein dafür zahlen? © Jens Kalaene/dpa

Eine Frau aus Berlin hatte einen kleinen Welpen von dem Verein übernommen, wie das Gericht am Donnerstag berichtete.

Doch dann kam sie mit dem Tier nicht klar, gab es zurück und klagte auf Übernahme aller Kosten durch den Verein, rund 600 Euro. In erster Instanz war sie vor dem Amtsgericht München gescheitert. In zweiter Instanz nahm die Frau die Berufung nun zurück, bevor am Donnerstag neu verhandelt worden wäre, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag berichtet. Das Tier hatte unter anderem unter Wurmbefall gelitten.

Schlechter ging es der kleinen Carli: Sie hatte nach Angaben ihrer neuen Besitzerin einen dreifachen Herzfehler, Niereninsuffizienz, Würmer und andere Parasiten. Eine Frau hatte die Hündin im August 2022 von dem Verein adoptiert. Nach eigenen Angaben stellte sie erst danach fest, dass Carli gesundheitlich schwer beeinträchtigt war. Deshalb verklagte sie den Verein auf Übernahme der Behandlungskosten. Am Donnerstag verhandelte das Landgericht München I über den Fall.

Das ursprünglich aus Rumänien stammende Tier soll laut seinem neuen Frauchen schon bei Übergabe körperlich schwach gewesen sein. Das Tier habe großen Durst gehabt; das sei aber bei der Übergabe seitens des Vereins mit einer langen Reise erklärt worden, gab die Hundebesitzerin nach Angaben eines Gerichtssprechers an.

Doch Carli ging es in der Folge immer schlechter. Sie musste in eine Notfallklinik für Tiere gebracht werden.