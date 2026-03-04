Gewaltvorwürfe in JVA Stadelheim: Wärter sollen auf nackte und gefesselte Frau eingetreten haben

München - Laut Staatsanwaltschaft fesselten sie die Frau an Händen und Füßen, traten und schlugen auf sie ein, als sie nackt am Boden lag.

Zwei Gefängnismitarbeiter (vorne) stehen mit ihren Anwälten Stephan Lucas (hinten, l.) und Derek Setz wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht. © Britta Schultejans/dpa

Am Amtsgericht München hat ein Prozess gegen zwei Gefängnismitarbeiter wegen mutmaßlicher Misshandlung einer Gefangenen begonnen. Sie sind wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung im Amt angeklagt.

Zu Verhandlungsbeginn äußern sich die jungen Männer zunächst nicht zu den Vorwürfen. "Es werden heute keine Einlassungen erfolgen", sagt einer der beiden Verteidiger.

Dafür sagt das mutmaßliche Opfer aus. Laut Staatsanwaltschaft befand sich die Frau unbekleidet in einem besonders gesicherten Haftraum, genannt bgh, der Frauenabteilung der JVA München-Stadelheim. Die beiden Männer sollen auf sie losgegangen sein, obwohl sie "still, ruhig und unbekleidet im Schneidersitz in ihrer Zelle" gesessen habe, wie die Staatsanwältin in ihrer Anklage verliest. Einer der beiden soll ihr mit seinem Stiefel in den Intimbereich und in den Bauch getreten haben. Außerdem soll ihr laut Ermittlern das Knie in die Rippen gerammt worden sein. Nach dem mutmaßlichen Übergriff wurde die Frau nach Angaben der Ermittler angezogen und in ein anderes Gefängnis verlegt.

"Es waren drei Männer. Zwei schlugen mich, einer sah nur zu", sagt die Frau vor Gericht. Sie spricht Englisch, hat einen Dolmetscher. "Er packte mich an den Haaren und schlug dann meinen Kopf auf den Boden", sagt sie. "Der andere trat mich mit seinen Füßen."

Die beiden Angeklagten haben während ihrer Aussage im Zuschauerraum Platz genommen, damit sie nicht in der unmittelbaren Nähe der Zeugin sitzen. Einer von ihnen schüttelt während ihrer Aussage anscheinend ungläubig den Kopf.

"Da war sehr viel Gewalt", sagt die Frau, die ihre Verletzungen nach eigenen Angaben von einer Gefängnisärztin dokumentieren ließ. "Ich hatte zwei Monate lang blaue Flecken."