Habgier oder Affekt? Enkel gesteht Tötung von Großmutter

Ein Enkel steht wegen Tötung seiner Großmutter vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Mordes angeklagt. Was sie als Motiv vermutet - und was er sagt.

Von Sabine Dobel München - Im Mordprozess um den Tod seiner Großmutter hat der 24-jährige Angeklagte den Tathergang umfassend eingeräumt. Über seinen Anwalt ließ er vor dem Landgericht München I erklären, er habe im Affekt gehandelt und bereue die Tat; er wies aber den Vorwurf der Anklage zurück, aus Habgier gehandelt zu haben.

Die Großmutter (†76) hatte den Beschuldigten (24, weiß gekleidet) stets unterstützt, auch finanziell. Als sie mit Kontaktabbruch drohte, soll er sie getötet haben. © Felix Hörhager/dpa Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 76-Jährige heimtückisch ermordet zu haben, als sie mit Kontaktabbruch drohte und er somit fürchten musste, von ihr keine finanzielle Unterstützung mehr zu bekommen. Mit ihren Bankkarten habe er sich - so die Anklage - Zugang zu ihrem Bankschließfach verschaffen wollen, was ihm aber nicht gelang. Dort verwahrte die Seniorin neben Schmuck rund 69.000 Euro und 20.000 US-Dollar. "Es ist zutreffend, dass ich meine Großmutter getötet habe", heißt es in der von Anwalt Andreas Remiger verlesenen Erklärung des Angeklagten. Gerichtsprozesse München "Papa, was hast du getan?" Lebenslang für versuchten Mord an Ehefrau - Sohn musste alles mitansehen Die Tat sei unentschuldbar, er wolle dafür die Verantwortung übernehmen, ließ der deutsch-israelische Staatsangehörige wissen. Er habe aber nichts rauben wollen und es mitnichten auf das Geld der Großmutter abgesehen. Es war "keine geplante Tat, sondern eine Affekttat, die ich mir nie verzeihen werde", so der Angeklagte, der auf der Anklagebank immer wieder nervös mit den Händen spielte; die Beine wippten auf und ab.

Streit um Bananen und Mangos

Der Angeklagte spricht mit seinen Anwälten Johannes Makepeace (l.) und Andreas Remiger (r.) im Landgericht München. © Felix Hörhager/dpa Die Beziehung zu der Großmutter sei eng, aber schwierig gewesen. "Wir hatten ein kompliziertes Verhältnis." Die Seniorin habe ihn stets kritisiert, sich über ihn lustig gemacht, etwa weil er keine Freundin hatte - und ihn gehänselt, er habe nur zwei Gehirnzellen. Er habe das Gefühl gehabt, "nie zu genügen". Die Großmutter hatte sich laut Ermittlern nach der Trennung der Eltern stark um den Enkel gekümmert. Gerichtsprozesse München Freundin betäubt und vergewaltigt? Student wegen Mordversuchs vor Gericht Sie unterstützte ihn bei einem eineinhalbjährigen Aufenthalt in Israel, organisierte ihm eine Wohnung in München und gab ihm auch Geld. Oft lud sie den Enkel, der zuletzt arbeitslos war, demnach zum Essen ein. Er half ihr nach eigener Aussagen beim Einkaufen. Schließlich verlangte die Großmutter vom Enkel ihren Wohnungsschlüssel zurück, nachdem dieser Lebensmittel aus der Wohnung gestohlen hatte. Er selbst schilderte, er habe Bananen und Mangos gegessen, dies aber nicht als Diebstahl gesehen, zumal er regelmäßig bei der Großmutter aß.

Schnittwunden, um Suizid vorzutäuschen