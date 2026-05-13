Knast wegen Maskottchen-Prank? So reagiert YouTuber Marvin Wildhage vor Gericht

München - Weil er sich als Fake-Maskottchen beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft ins Münchner Stadion geschmuggelt hat, steht YouTuber Marvin Wildhage (29) am Mittwoch vor Gericht.

Das gefälschte Maskottchen-Kostüm, mit dem sich Marvin Wildhage (29, r.) Zugang zum Stadion verschafft hatte, steht bei der Staatsanwaltschaft München I. © Bildmontage: Britta Schultejans/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

Er muss sich wegen Urkundenfälschung und Erschleichen von Leistungen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Wildhage vor, sich im Juni 2024 beim EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland dank eines gefälschten Kostüms und gefälschter Akkreditierungen ohne Berechtigung direkt am Spielfeld – und teils auch darauf – aufgehalten zu haben.

Er selbst verteidigt die Aktion vor Gericht als investigativen Journalismus verteidigt. "Ich sehe es als meine Aufgabe, auf Missstände aufmerksam zu machen, sie in die Öffentlichkeit zu tragen", sagte er zu Beginn seines Prozesses.

Gegen einen entsprechenden Strafbefehl hatte der für seine "Pranks" (Streiche) bekannte Influencer Einspruch eingelegt.

Deshalb kommt es nun vor dem Amtsgericht München zur Hauptverhandlung.