Regensburger Ex-OB Wolbergs zu Haftstrafe verurteilt

München - Der frühere Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (55) ist zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Joachim Wolbergs (55), früherer Oberbürgermeister von Regensburg, sitzt im Verhandlungssaal des Landgerichts. © Armin Weigel/dpa

Davon gelten vier Monate als vollstreckt. Das Landgericht München I sprach ihn der Vorteilsnahme schuldig.

Hintergrund des Prozesses war der Kommunalwahlkampf 2014. Im Kern ging es um die Frage, ob Wolbergs wusste, dass ein Unternehmer ihn mit Parteispenden mit Blick auf künftige Bauprojekte in Regensburg gewogen machen wollte. Wolbergs wies dies zurück.

Die Staatsanwaltschaft sah das anders und plädierte auf zweieinhalb Jahre Haft für neun Fälle der Vorteilsnahme. Die Verteidigung forderte Freispruch und im Fall einer Verurteilung eine Bewährungsstrafe.