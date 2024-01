Mann soll Freundin getötet und Leiche angezündet haben

Der Mann (27) steht wegen Totschlag an seiner Freundin (†25) vor Gericht. Er soll sie getötet und ihre Leiche in einem Wald am Starnberger See verbrannt haben. © Peter Kneffel/dpa

Der Fall hatte Schlagzeilen gemacht, nachdem die Tote verscharrt in einem Waldstück in Berg am Starnberger See gefunden worden war. Die 25-Jährige war anhand ihrer Brustimplantate identifiziert worden.

Drei Monate nach dem Fund ihrer Leiche wurde ihr Verlobter festgenommen. Er wurde im April 2022 aufgegriffen, in Ungarn in U-Haft genommen und war dann nach Deutschland ausgeliefert worden.

Der 27 Jahre alte Nigerianer bestritt die Tat nach Angaben der Staatsanwaltschaft München II bei der Polizei.

Zu Prozessbeginn äußerte er sich am Dienstag zunächst ausführlich zu seinen persönlichen Verhältnissen und schilderte seine Lebenssituation an seinem Wohnort Budapest.

Er sprach von Gewalt in der Kindheit, massivem Alkoholkonsum und darüber, dass er sich mit seiner Partnerin und Mutter seiner beiden Kinder darüber gestritten habe, dass sie als Prostituierte gearbeitet habe - während er selbst die Dienste von Prostituierten durchaus in Anspruch genommen habe.