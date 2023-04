Ex-Möbelhaus-Chef wegen Milliarden-Skandal vor Gericht

Oldenburg - Im milliardenschweren Bilanzskandal bei dem internationalen Möbelkonzern Steinhoff müssen sich der frühere Konzernchef Markus Jooste (62) und ein Treuhänder von kommendem Dienstag an in Oldenburg vor Gericht verantworten.

Der Steinhoff-Chef soll die Unternehmensbilanz um mehrere Milliarden Euro aufpoliert haben. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Verhandelt wird am Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Chef Anstiftung in fünf Fällen und dem Treuhänder Beihilfe in vier Fällen zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vor.



Das Bekanntwerden von Manipulationen Ende 2017 vernichtete damals den Börsenwert des Unternehmens fast vollständig. Steinhoff hat seine Wurzeln in Westerstede in Niedersachsen. Die weltweit agierende Steinhoff International Holdings hat heute aber ihren Hauptsitz in Amsterdam und wird von Südafrika aus gesteuert.

Anlass für die falschen Angaben in den Bilanzen waren laut der Anklage Gewinnvorstellungen von Jooste, die durch das reguläre Geschäft nicht erreicht werden konnten, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, von Juli 2011 bis Januar 2015 Buchgewinne aus Scheingeschäften in die Bilanzen konzernzugehöriger Gesellschaften hineingeschrieben zu haben. Dabei sollen auch zwei frühere Geschäftsführer einer deutschen Tochtergesellschaft geholfen haben.

Mit diesen Scheingeschäften soll die Bilanz um mehr als 1,5 Milliarden Euro aufgehübscht worden sein. Hinzu kommen laut Staatsanwaltschaft nochmals 820 Millionen Euro durch eine überhöhte Darstellung erworbenen Immobilienvermögens.

Zu dem Prozess werden sowohl der Südafrikaner Jooste als auch der 72 Jahre alte britische Treuhänder erwartet. Zum Auftakt soll die Anklage verlesen werden - dies dürfte mehrere Stunden dauern.