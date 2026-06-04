Pflegeheim-Prozess: Bewohner sollen über Jahre ruhiggestellt worden sein

Braunschweig/Langelsheim - Ruhiggestellt und eingesperrt? - Aus reiner Profitgier sollen vier Angeklagte die Bewohner eines Pflegeheims im Harz über Jahre hinweg mit Medikamenten außer Gefecht gesetzt und hinter Bettgittern eingesperrt haben.

Der Prozess findet vor dem Landgericht Braunschweig statt. (Archivbild) © Michael Matthey/dpa

Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Braunschweig benötigte der Staatsanwalt zwei Stunden für die Verlesung der Vorwürfe.

Aus Sicht der Strafverfolger sind die Angeklagten dafür verantwortlich, dass zwischen Oktober 2017 und September 2020 unhaltbare Zustände in einem umfassenden "Herrschaftsregime" mit Kontrolle, Angst und Leid in der Einrichtung mit 68 Plätzen in Langelsheim herrschten.

Laut Anklage wurden Berichte zum Gesundheitszustand gefälscht und Ärzte belogen.

Die Bewohner seien insbesondere durch sedierende Medikamente systematisch ausgeschaltet worden, um einen aus Sicht der Angeklagten möglichst störungsfreien Pflegebetrieb zu gewährleisten.

Sehr "lauffreudige" Menschen sollen hinter Bettgittern eingesperrt worden sein.