Polizeigewalt oder Notwehr? Tatort wird für 3D-Modell vermessen

Von - Christian Brahmann

Oldenburg - Für die Ermittlungen zu den tödlichen Polizeischüssen auf den 21-jährigen Lorenz wird der Tatort in Oldenburg (Niedersachsen) dreidimensional vermessen. Am Ort des Geschehens in der Innenstadt werde ein 3D-Laserscanner eingesetzt, teilte die Polizei.