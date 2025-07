Uni enttäuscht von Urteil: Professor belästigt Studentinnen - und bekommt weniger Gehalt

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg verurteilte einen Uni-Professor, da er wiederholt Studentinnen belästigt hat. © Philipp Schulze/dpa

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg bestätigte ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts Göttingen, das damit rechtskräftig ist. Die Universität wollte mit der Disziplinarklage gegen den Beamten eigentlich dessen Entlassung erreichen.

Ob der Professor, noch einmal an der Hochschule arbeiten wird, ist nicht bekannt. Die Universität kündigte an, das Urteil gemeinsam mit der betroffenen Fakultät umzusetzen. "Zu Details dieser Umsetzung werden wir keine Stellung nehmen", hieß es in einer Mitteilung.

Die Universität hatte dem Mann bereits vor dem Urteil des Verwaltungsgerichts Göttingen ein Hausverbot und ein Arbeitsverbot erteilt. Beides blieb auch nach dem Urteil in der ersten Instanz zunächst bestehen.

Die Lüneburger Richter sehen es als erwiesen an, dass der Wissenschaftler mehrfach und über Jahre hinweg Studentinnen, Doktorandinnen und Mitarbeiterinnen grenzüberschreitend berührt und sich ihnen gegenüber anzüglich geäußert hatte, wie das OVG bereits am Freitag mitteilte.