Schlafende Frau mit Benzin übergossen und angezündet: Prozessauftakt in Braunschweig

Braunschweig - Weil er sich betrogen fühlte, soll ein Mann seine schlafende Ehefrau mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben .

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen Mord vor. (Symbolfoto) © Michael Matthey/dpa-Pool/dpa

Vor dem Landgericht Braunschweig wird einem 50-Jährigen aus Goslar ein grausamer Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vorgeworfen.

Bei der Tat sei dem Angeklagten bewusst gewesen, dass das Opfer leiden würde, sagte der Staatsanwalt zum Prozessauftakt am Dienstag.

Der Mann aus Syrien soll im Mai dieses Jahres seine schlafende Frau mit einem mutmaßlichen Gemisch aus Benzin und flüssigem Grillanzünder übergossen und angezündet haben.

Die 40-jährige Frau habe sofort in Flammen gestanden und sei durch das Schlafzimmerfenster etwa vier Meter tief auf eine Rasenfläche gestürzt.

Unklar ist nach den Angaben der Strafverfolger, ob sie vom Angeklagten gestoßen wurde oder sich durch den Sprung retten wollte.