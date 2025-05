Aus Fenster gefallen und angezündet? Polizei ermittelt nach Mord an einer 40-Jährigen

Am frühen Montagmorgen wurde in Goslar eine Frau getötet. Der mutmaßliche Täter ist bereits hinter Gittern.

Von Lena Schubert

Goslar - Horror-Tat in Niedersachsen! Am frühen Montagmorgen wurde in Goslar eine Frau getötet. Der mutmaßliche Täter ist bereits hinter Gittern.

In einer Wohnung in Goslar wurde eine Frau getötet. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Laut ersten Erkenntnissen soll sich die Tat gegen 4.15 Uhr in einer Wohnung in der Straße Am Müllerkamp im Ortsteil Oker zugetragen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 40-jährige Bewohnerin zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag verstarb sie jedoch. Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, soll die Tote zuvor aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt sein. Ihre Leiche wies zudem Brandverletzungen auf. Nun soll nachgeprüft werden, ob sie mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden sein könnte.