Drogen-Prozess gegen Ex-"Goodbye Deutschland"-Star: Anklage fordert hohe Haftstrafe

Ex-"Goodbye Deutschland"-Star Jürgen Albers (60, M.) wird Drogenschmuggel im großen Stil vorgeworfen. © Federico Gambarini/dpa

In dem Ende August 2022 begonnenen Verfahren geht es um den Schmuggel von 1,4 Tonnen Kokain, die in Luxusautos durch halb Europa transportiert worden sein sollen.

Der Vorwurf lautet bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge - worauf bis zu 15 Jahre Haft stehen.

Wegen der angegriffenen Gesundheit des Ex-Reality-Darstellers Jürgen Albers (60) war das Verfahren gegen vier Mitangeklagte abgetrennt worden. Die beiden Männer und zwei Frauen wurden vor mehreren Monaten zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren auf Bewährung und acht Jahren verurteilt.

Der Prozess gegen den einstigen Darsteller in der Fernsehsendung "Goodbye Deutschland" geht am kommenden Montag (24. April) weiter.

Der an Diabetes leidende, herzkranke Angeklagte wurde auch am Donnerstag im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Er trug einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und weiße Sportschuhe. Er blieb an der Anklagebank im Rollstuhl sitzen.

Von Beginn an war die schlechte Gesundheit des Mannes ein Thema im Prozess und ein Grund für verkürzte Verhandlungstage.