Er riss Polizisten mit und nahm offenbar deren Tod in Kauf: 21-Jähriger vor Gericht

Bielefeld - In einer Verkehrskontrolle soll ein junger Autofahrer plötzlich Gas gegeben und mit seinem Auto zwei Polizisten mitgerissen und dabei schwer verletzt haben.

Der 21-Jährige raste samt zweier Beamte an seinem Fahrzeug davon und verletzte die Polizisten dabei schwer. © Bernd Thissen/dpa

Seit dem heutigen Freitag steht der 21-Jährige deshalb wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Bielefeld.

Laut Anklage sollen die beiden Polizisten ihn an einem Märzabend im ostwestfälischen Lübbecke gestoppt und Marihuana-Geruch wahrgenommen haben.

Als die Beamten an seiner geöffneten Autotür standen, soll der Deutsche dann plötzlich zuerst rückwärts, dann vorwärtsgefahren sein.

Um nicht unter die Räder zu kommen, sollen sich die Polizisten am Auto festgehalten haben - einer klammerte sich seitlich an der Motorhaube fest, der zweite hing in der Fahrertür.

Er wurde erst in einem Kreisverkehr vom Auto weggeschleudert. Der andere war schon zuvor auf die Straße gestürzt, nachdem das Auto rückwärts gegen ein Verkehrsschild gefahren war.