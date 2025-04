Prozess gegen Pfleger wegen neunfachen Mordes: Jetzt packen seine Kolleginnen aus

Der Mann (44, M.) muss sich wegen neunfachen Mordes und 34-fachen Mordversuchs vor Gericht verantworten. © Oliver Berg/dpa

Ein Vorgesetzter schilderte, dass ihn am Pfingstsamstag 2024 drei Mitarbeiterinnen vor Schichtbeginn abgefangen hätten. Die Kolleginnen hätten von dem Verdacht berichtet, dass der 44-Jährige in seinem Nachtdienst auf der Palliativstation über die ärztliche Anordnung hinaus Beruhigungsmittel an schwer kranke Patienten verabreiche, berichtete der Zeuge.

Daraufhin habe er die Dokumentationen der Medikamentengabe angesehen, schilderte der stellvertretende Stationsleiter.

"Es stimmte gar nichts", sagte der 35 Jahre alte Zeuge. Er habe unmittelbar einen Vorgesetzten informiert und einen Ersatz für die Nachtschicht des Angeklagten organisiert.

Der 44-Jährige steht seit einem Monat wegen Mordes in neun Fällen sowie wegen 34-fachen Mordversuchs an Patienten vor Gericht.

Der deutsche Angeklagte soll zwischen Ende Dezember 2023 und Mai 2024 auf der Palliativstation eines Krankenhauses in Würselen bei Aachen insgesamt 26 Patienten eigenmächtig stark sedierende Medikamente gespritzt haben, teilweise in Kombination mit Schmerzmitteln und teilweise mehrfach.

Nach Angaben seiner Anwältin will der 44-Jährige sich im Lauf des Prozesses äußern.