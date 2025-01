Geschäftsmann vor Gericht: Pizza mit spezieller "Beilage" verkauft

Ein paar Monate später stattete die Polizei dem Geschäftsmann einen Besuch in seiner Privatwohnung ab, womit er nicht gerechnet hatte.

Allerdings bestreitet der Inhaber des Geschäfts, von der ominösen Pizza gewusst zu haben. Angeblich habe er die Drogen nur an Freunde und Bekannte verteilt.

Diese Tasche mit 1,6 Kilogramm Kokain wollte der Angeklagte verschwinden lassen. © Polizei Düsseldorf

Dort versuchte er die Drogen verschwinden zu lassen, indem er eine Tasche aus dem Fenster warf - doch das brachte auch nichts.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten dann 1,6 Kilogramm Kokain, 200 Gramm Cannabis und fast 264.000 Euro.

Dementsprechend ermittelten die Behörden dann weiter und stießen anschließend auf drei mutmaßliche Drogenlieferanten und zwölf weitere Verdächtige.

"Es steckt noch immer weiteres Kokain in den Wänden der Pizzeria. Mein Mandant wäre auch bereit, der Polizei die Verstecke zu zeigen", erklärte der Anwalt des Angeklagten vor Gericht.

Eine unrühmliche Geschichte für einen Pizzabäcker, der eigentlich aufgrund seiner Pizza bekannt geworden ist. "Das habe ich von meiner Mama, die stammt aus Italien", verriet der Kroate in der VOX-Sendung "Lege kommt auf den Geschmack" über das Rezept der beliebten frittierten Calzone, die aus Neapel stamme.

Ob er seine berühmte Pizza aber in Zukunft noch backen kann, steht in den Sternen. Ein Urteil soll am 12. Februar fallen. Angeblich soll Stipe R. eine Haftstrafe von fünf Jahren blühen.