Gleisarbeiter von Zug bei Hürth getötet: Wer hat Schuld an dem Unglück?

Brühl/Hürth - Etwas mehr als zwei Jahre nach dem Tod von zwei Männern während Gleisarbeiten in Hürth bei Köln hat der Prozess gegen einen Angeklagten (54) am Dienstag begonnen.

Alles in Kürze

Seit Dienstag muss sich der Angeklagte (54) vor dem Amtsgericht Brühl verantworten. © Henning Kaiser/dpa

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann in ihrer Anklage schwere Versäumnisse bei der Absicherung der Arbeitsstelle vor, in die schließlich ein Zug einfuhr. Er habe behauptet, dass das Gleis gesperrt sei - was aber nicht der Fall gewesen sei.

Durch seine Fahrlässigkeit seien die beiden Menschen gestorben, so die Staatsanwaltschaft.

Der 54-Jährige, der damals für ein Sicherungsunternehmen tätig war, entgegnete in seiner Aussage, dass am Unglückstag nicht er, sondern ein Bauüberwacher mehrmals erklärt habe, dass das Gleis gesperrt sei - davon seien alle Anwesenden dann ausgegangen.

Er sei auch selbst mit zu der Stelle gegangen, an der der Unfall später geschah. Als der Zug gekommen sei, habe er noch "raus, raus, schnell raus" gerufen.