Mann hatte angeblich 600 Tinder-Dates, jetzt gesteht er Erschütterndes vor Gericht

Düsseldorf – Er hatte hunderte Online-Dates und verging sich dabei an Frauen: Ein angeklagter IT-Fachmann (40) hat bei der Neuauflage eines Prozesses um Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe in Düsseldorf ein Geständnis abgelegt.

Ein Mann, der reihenweise Frauen über "Tinder" und "Bumble" gedatet hat, hat vor Gericht ein Geständnis abgelegt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das hat eine Gerichtssprecherin am heutigen Dienstag mitgeteilt. Durch das Geständnis dürfte dem Vergewaltigungsopfer die erneute Aussage erspart bleiben.

Der Fall muss am Landgericht neu aufgerollt werden, weil der Bundesgerichtshof ein erstes Urteil wegen eines Formfehlers aufgehoben hatte. Dem Angeklagten sei ein notwendiger rechtlicher Hinweis nicht erteilt worden.

Das Landgericht hatte den inzwischen 40-Jährigen im vergangenen Jahr zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hatte über die Dating-Plattformen "Tinder" und "Bumble" Kontakt zu Frauen gesucht und sich mit ihnen in und vor Düsseldorfer Altstadtkneipen getroffen.

Von dort hatte er sie in seine nahe gelegene Wohnung gelockt. Er war wegen Vergewaltigung in einem Fall und schweren sexuellen Übergriffs in zwei weiteren Fällen verurteilt worden.