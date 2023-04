Nach brutalem Disco-Streit in Siegburg: Tatverdächtige Männer stehen vor Gericht!

Vor dem Bonner Schwurgericht startet am Montagmorgen der erste von fünf Prozesstagen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Dem Älteren wirft die Staatsanwaltschaft Bonn Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Dem 23-Jährigen werden zwei gemeinschaftlich begangene Körperverletzungen zur Last gelegt.

Am frühen Morgen des 30. Juli 2022 soll es in der Diskothek während einer "Mallorca-Party" zwischen den Angeklagten und zwei Gästen zu einer Schlägerei gekommen sein. In deren Verlauf soll der 24-Jährige beiden mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.

Das 24-jährige Opfer verstarb nur einen Tag später an seinen schweren Verletzungen. Sein 28-jähriger Begleiter wurde bei der Messer-Attacke schwer verletzt.

Die betroffene Disco wurde nach dem Vorfall dauerhaft geschlossen.