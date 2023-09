Nach brutaler Attacke auf 47-Jährigen (†): Tatverdächtiger kann sich an nichts erinnern

Vor dem Düsseldorfer Landgericht gab der 23-Jährige an, sich weder an die Tat noch das Opfer erinnern zu können. © Marius Becker/dpa

Er könne sich weder an das Opfer noch an den Hergang des Geschehens erinnern, sagte der 23-Jährige am heutigen Freitag beim Prozessauftakt am Düsseldorfer Landgericht aus.

"Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich in der Gasse auf dem Boden lag und ein Polizist mir sagte, dass der Mann im Koma liegt", sagte der Mann bei Prozessbeginn aus.

Der Aushilfskellner ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Die Anklage geht allerdings von verminderter Schuldfähigkeit aus, weil bei ihm nach der Tat ein Blutalkoholwert von 1,8 Promille gemessen worden war.

Den Ermittlungen zufolge waren der Angeklagte und das Opfer zuvor bereits in der Bar aneinandergeraten. Nach Angaben eines Zeugen soll der 47-Jährige sich eingemischt haben, als der angetrunkene Angeklagte eine Frau bedrängt habe.

Als der 23-Jährige dann um 3.30 Uhr das Lokal mit zwei Begleitern verließ, traf er vor der Tür auf den 47-Jährigen, der dort mit Bekannten zusammenstand. Nach einem kurzen Wortgefecht soll der 23-Jährige den doppelt so alten Mann erst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.