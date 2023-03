Nach tödlicher Attacke beim CSD: Plädoyers beim Prozess in Münster erwartet

Münster – Ein Angriff beim Christopher Street Day in Münster ging für Transmann Malte C. tödlich aus. Im Prozess gegen einen 20-Jährigen werden nun die Plädoyers erwartet. Der Vorwurf lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge.

In Gedenken an den verstorbenen Malte C. hatten unzählige Menschen Kerzen und Erinnerungen niedergelegt. © Bernd Thissen/dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Transmanns Malte C. beim Christopher Street Day (CSD) in Münster werden am heutigen Dienstag (ab 9 Uhr) die Plädoyers erwartet.

Angeklagt ist ein 20-Jähriger wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge. Er soll beim CSD im vergangenen August mehrere Teilnehmende beleidigt haben. Als Malte C. couragiert dazwischen ging, schlug der Angeklagte ihn laut Staatsanwaltschaft auf die Brust und mehrfach gegen den Kopf.

Der 25-Jährige fiel mit dem Hinterkopf aufs Pflaster und starb einige Tage später an den Folgen eines Schädelhirntraumas.

Vor den Plädoyers in dem Fall, der bundesweit Entsetzen ausgelöst hatte, sollen neben Zeugen auch eine Gutachterin zur geistigen Reife und zum psychischen Zustand des Mannes angehört werden.

Der Angeklagte hatte die Vorwürfe eingeräumt. Er hatte aber der Staatsanwaltschaft zufolge nach seiner Festnahme gegenüber einer Psychiaterin gesagt, die Tat sei "nicht einmal ansatzweise Ausdruck einer feindseligen Haltung gegenüber Homosexuellen".